Des superprofits en 2022 pour les géants pétroliers

Les groupes pétroliers ont réalisé une année 2022 exceptionnelle. Les cinq majors du secteur (TotalEnergies, Chevron, Shell, ExxonMobil et BP) ont engrangé des profits record dépassant les 150 milliards de dollars. Un niveau de bénéfices record permis par l'explosion des cours du pétrole et des énergies sous le coup de la guerre en Ukraine et par la demande post-pandémique. De quoi relancer le débat sur la taxation des superprofits…



Avec 20,5 milliards de dollars l'an dernier, TotalEnergies a tout simplement réalisé le bénéfice annuel le plus important de son histoire. En 2021, le représentant français du secteur avait déjà enregistré un record avec 16 milliards. Et Total n'est pas le groupe le mieux nanti. L'américain Exxon affiche ainsi des profits qui se montent à 55,7 milliards, plus du double de celui de l'année précédente (23 milliards en 2021).