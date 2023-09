Des zones réservées aux adultes dans les avions de cette compagnie aérienne

Corendon Airlines, une compagnie aérienne turco-néerlandaise, fait sensation en devenant le premier opérateur européen à introduire des zones réservées aux adultes à bord de ses avions. Jusqu'à présent, cette pratique était principalement adoptée par les compagnies aériennes asiatiques telles que AirAsia X et Malaysia Airlines. La zone sera réservée aux passagers de plus de 16 ans et sera distinctement séparée du reste de l'avion par des cloisons ou des rideaux.



Ce service sera disponible sur les vols en Airbus A350 entre Amsterdam et l'île de Curaçao, aux Caraïbes, et coûtera un supplément minimum de 45 euros. Selon divers sondages, l'idée de zones sans enfants à bord d'avions gagne en popularité. Un sondage mené pour Jetcost.co.uk révèle que 53% des adultes britanniques sont favorables aux vols sans enfants. Aux États-Unis, près de 60% des adultes soutiennent l'idée d'une zone réservée aux adultes dans les avions, selon une enquête réalisée pour Newsweek.