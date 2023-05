Dette américaine : vers une « catastrophe économique et financière » ?

Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, a averti que l'échec à trouver un accord pour relever le plafond de la dette publique des États-Unis pourrait provoquer une catastrophe économique et financière. Les États-Unis pourraient se retrouver en défaut sur leur dette publique dès le 1er juin si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates.



Actuellement fixé à 31.000 milliards de dollars, le plafond de la dette américaine fait l'objet d'un bras de fer politique entre républicains et démocrates. Les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, souhaitent lier l'augmentation du plafond de la dette à une baisse des dépenses du gouvernement fédéral. Pour le président Joe Biden, cette dette est le résultat des mesures prises par les précédentes administrations. Le relèvement du plafond devrait donc être fait sans condition.