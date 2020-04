Dette, déficit : plongeon vertigineux des finances publiques

, selon les deux ministres résidents de Bercy. Dans un entretien aux Echos , les ministres de l'Économie et des Comptes publics ne se sont pas cachés derrière leur petit doigt pour décrire la situation de l'économie française. « Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945 », annonce Bruno Le Maire. Et la contraction de la contraction du produit intérieur brut pourrait s'accroître si la sortie du confinement met plus de temps que prévu. Quant à la reprise, elle ne pourra être que progressive : « Les touristes ne reviendront pas du jour au lendemain (…) Dans l'industrie, les chaînes de production peuvent être très longues à rétablir », explique encore le ministre de l'Économie.Les mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises et les salariés — chômage partiel, report des échéances fiscales et sociales, fonds de solidarité… — vont coûter plus du double de l'enveloppe prévue précédemment. De 45 milliards d'euros, le plan d'urgence va passer à 100 milliards. Le budget pour le chômage partiel est désormais de 20 milliards, contre 8,5 milliards. Le fonds de solidarité, qui a été demandé par plus de 700.000 entreprises, sera abondé à hauteur de 6 milliards, au lieu d'un milliard d'euros.