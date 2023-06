Dette : gros ouf de soulagement pour la note de la France

Malgré les attentes d'une possible dégradation, l'agence de notation S&P Global (anciennement Standard & Poor's) a maintenu la note de la France à « AA ». Cette annonce apporte un soulagement temporaire au gouvernement après la récente mauvaise note attribuée par l'agence Fitch en avril. La révision de la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement français, la réforme des retraites et la fin programmée des aides énergétiques ont été saluées par l'agence comme des éléments positifs. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a réagi en déclarant que cette évaluation était un « signal positif ».



Cependant, l'agence a maintenu une perspective « négative », laissant ainsi planer le spectre d'une future dégradation en cas de dérapage. L'absence de majorité absolue au Parlement français depuis mi-2022, les incertitudes économiques mondiales et européennes, et des conditions de financement plus tendues sont parmi les « risques » cités par S&P. L'agence a également souligné que la fragmentation politique augmente l'incertitude quant à la capacité du gouvernement à mettre en place des politiques favorables à la croissance économique et au rééquilibrage budgétaire.