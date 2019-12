Dette publique : la France dépasse les 100%

La dette publique de la France a atteint 100,4% du PIB à la fin du troisième trimestre, soit 2 415,1 milliards d'euros. C'est 36 milliards de plus par rapport au second trimestre, a relevé l'Insee, ou encore un point de pourcentage supplémentaire que l'an dernier à la même période. L'Hexagone a déjà dépassé ce seuil symbolique, par deux fois en 2017 : 100,5% au second trimestre, 100,8% au troisième trimestre. À l'époque, le rebond avait été la conséquence de l'intégration de la dette de la SNCF dans la dette publique. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour le gouvernement : non seulement une telle hausse est inhabituelle à cette période de l'année, mais surtout c'est le signe que l'objectif d'endettement pour la fin de l'année risque de ne pas être atteint.



L'exécutif avait annoncé sa volonté de descendre à un niveau de dette à 98,7% du PIB fin décembre, soit 0,1 point de moins qu'en 2018. Cela semble désormais mal parti, même si la Commission européenne estime que le taux d'endettement de la France sera de 98,9% cette année.