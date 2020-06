Deux millions de billets TER vendus de 1 à 10 euros

À l'heure du déconfinement, la SNCF et les régions, qui organisent les TER en France, veulent redorer l'attrait des trains régionaux. Franck Lacroix, directeur général TER de la SNCF a déploré que la reprise était « très lente », elle se situe actuellement autour de 25% d'un trafic habituel. « On s'est dit avec les régions : on est dans une situation exceptionnelle, il faut donc qu'on mette en place des mesures exceptionnelles pour faire revenir les citoyens français dans les trains et les TER », poursuit-il en rappelant que les trains régionaux gagnaient des voyageurs tous les jours avant la crise sanitaire.



L'heure est donc au rebond. C'est pourquoi l'entreprise de transport et les régions lancent l'opération « TER de France ». Premier volet : dès le 22 juin, la SNCF met en vente 2 millions de billets TER de 1 à 10 euros. Une opération commerciale qui n'est pas sans évoquer ce que le groupe a organisé pour les TGV et les Intercités. Le second étage de la fusée est la mise à disposition d'un « pass jeune » : les voyageurs entre 12 et 25 ans pourront voyager sur l'ensemble du réseau RER en toute liberté.