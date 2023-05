Dieselgate : l'ex-PDG d'Audi plaide coupable

Le scandale du « dieselgate » a éclaté en 2015, lorsque Volkswagen, la maison mère d'Audi, a reconnu avoir équipé 11 millions de véhicules de logiciels truqueurs. Ces derniers faisaient apparaître les véhicules comme moins polluants lors des tests en laboratoire qu'ils ne l'étaient en conditions réelles de conduite. Cette révélation a secoué l'industrie automobile mondiale et porté un coup sévère à la réputation du géant industriel allemand.



Dans ce contexte, Rupert Stadler, ex-PDG d'Audi, est devenu le principal accusé du premier procès pénal allemand lié à ce scandale. Pendant deux ans et demi de procès, Stadler a nié les accusations portées à son encontre. Cependant, une récente évolution a marqué un tournant dans le procès : l'ancien dirigeant a finalement admis sa culpabilité. Il a reconnu avoir autorisé la vente de véhicules équipés de logiciels non autorisés et avoir négligé d'informer les partenaires de Volkswagen de cette situation.