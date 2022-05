Disney+ engrange les abonnés, face à Netflix qui en perd

Bob Chapek, le PDG de Disney, a pour objectif d'atteindre entre 230 et 260 millions d'abonnés d'ici septembre 2024, ce qui mettra Disney+ dans la roue directe de Netflix. Et peut-être même à la première place… C'est presque déjà le cas, si on ajoute au décompte de Disney+ celui de Hulu (streaming plus orienté adolescents et adultes) et ESPN+ (sport) : les trois services pèsent 205 millions d'abonnés.



D'ici la fin de l'année, Disney+ a l'intention de lancer une formule moins chère avec de la publicité. Une offre qui va s'étendre à l'international à partir de 2023. Netflix aussi a accéléré son projet d'abonnement financé par la publicité, il pourrait même être proposé fin 2022. Netflix compte également sévir contre le partage d'abonnement en dehors du cercle familial.