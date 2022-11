Disney+ multiplie les abonnés et les pertes

Le groupe Disney a annoncé que sa plateforme vedette de streaming avait atteint 164 millions d'abonnés au troisième trimestre. C'est 12 millions de clients supplémentaires par rapport à fin juin, soit bien davantage que les estimations des analystes. Netflix, le leader du secteur, est toujours loin devant avec 223 millions d'abonnés, mais le service n'a enregistré qu'une hausse de 2,4 millions de clients durant l'été (après en avoir perdu 1,2 million au premier semestre).



Toutefois, malgré cet apport impressionnant de nouveaux abonnés, Disney+ et les autres plateformes de streaming du groupe (ESPN+ et Hulu) ont continué à perdre de l'argent. Les pertes opérationnelles se montent en effet à 1,47 milliard de dollars sur le trimestre. La production de contenus originaux coûte cher, mais c'est nécessaire pour recruter toujours plus de clients.