Disney perd moins d'abonnés que prévu sur le streaming, et licencie 7.000 personnes

Disney s'attendait à une perte d'abonnés sèche pour sa plateforme de streaming suite à la hausse du prix de l'abonnement aux États-Unis. De fait, c'est ce qui s'est passé : Disney+ a perdu 2,4 millions d'abonnés durant le quatrième trimestre 2022. Néanmoins, avec 161,8 millions d'abonnés le service demeure un solide second sur un marché dominé par Netflix (230 millions d'abonnés). Et cette perte n'est pas aussi importante que prévu.



D'ailleurs, le groupe de divertissement a réalisé un meilleur trimestre que les prévisions pour le chiffre d'affaires : 23,5 milliards de dollars. Et les pertes opérationnelles sur l'activité streaming sont moins élevées qu'attendu, même si elles représentent tout de même 1 milliard de dollars. Bob Iger, le patron de l'entreprise, a néanmoins annoncé la suppression de 7.000 postes, une décision qui n'a pas été prise « à la légère », assure-t-il. Disney emploie 190.000 personnes dans le monde, dont 80% sont à temps plein.