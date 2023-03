Disney+ va-t-elle voir son prix augmenter en France en 2023 ?

Lancée en 2019 pour concurrencer Netflix, Disney+ a rapidement conquis la planète. La pandémie et les confinements ont bien évidemment aidé, mais la plateforme avait des arguments de taille. Outre un catalogue majeur boosté par les licences de Disney, en particulier Marvel et Star Wars, Disney+ affichait un prix très attractif. Encore début 2023, l’abonnement coûte, en France, 8,99 euros par mois.



Un prix bien loin de celui de Netflix pour la même offre. Disney+ ne dispose que d’un seul abonnement, proposant quatre écrans et la HD. Chez Netflix, les mêmes options coûtent près de deux fois plus cher. Et ça a convaincu les consommateurs : entre 2019 et 2022, pas moins de 160 millions d’abonnés ont ainsi été récupérés par Disney+, sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel et saturé.