Dividendes 2020 : une baisse forte mais inférieure aux attentes

Le sort réservé aux actionnaires par les entreprises est toutefois disparate : si, effectivement, elles ont versé 12,2% d’argent de moins, soit 1.255 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, c’est en Europe que les coupes dans les dividendes ont été les plus importantes.



Inversement, aux États-Unis, le montant reversé aux actionnaires a augmenté en 2020 par rapport à 2019, atteignant la somme record de 546 milliards de dollars, en hausse de 2,6% sur un an. Les États-Unis représentent ainsi quasiment la moitié de l’ensemble des dividendes reversés en 2020 au niveau mondial.



Le secteur bancaire, en Europe, est sans aucun doute le plus impacté par la baisse des dividendes, et devrait l’être pour la plupart de l’année 2021 également. La BCE avait demandé aux banques européennes en mars 2020, en pleine pandémie, de ne pas verser de dividendes, une recommandation qui durera jusqu’à au moins septembre 2021.