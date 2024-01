Dividendes du CAC 40 : nouveau record en 2023

Dépassant de 20% les montants de 2022, lorsque les entreprises du CAC 40 avaient redistribué près de 80 milliards d’euros, le record de 2023 se divise en deux catégories principales : 67,1 milliards d'euros en dividendes directs et 30,1 milliards via des rachats d'actions. Le reflet d’une reprise économique dynamique après les années de pandémie. Comparé à 2020, où les montants redistribués avaient chuté à 36 milliards d'euros, l'année 2023 renoue avec la tendance haussière des sommes reversées aux actionnaires.



TotalEnergies, avec un versement de 18,4 milliards d'euros, se positionne en tête de liste des entreprises du CAC 40 les plus généreuses. Un succès possible grâce à la hausse des prix du pétrole et de l’énergie, hausse qui a largement contribué à l’inflation en France et a pesé sur le budget des ménages. BNP Paribas suit avec un versement de près de 10 milliards d'euros, bénéficiant de la vente de sa filiale américaine. LVMH, avec 7,5 milliards d'euros, complète ce trio de tête.