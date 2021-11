Dividendes record pour 2021

Toujours pour les mois de juillet, août et septembre, les sociétés minières ont tiré leur épingle du jeu avec 54,1 milliards de dollars versés. Il s'agit d'un montant « faramineux » pour Janus Henderson, le précédent record ayant été établi sur l'ensemble de l'année 2019. Cette générosité s'explique par la flambée des prix des matières premières, qui a généré des bénéfices record pour de nombreuses sociétés minières.



« Les dividendes se rétablissent plus rapidement que prévu, du fait de l'amélioration des bilans des entreprises et d'un optimisme accru pour l'avenir », ajoute le bilan trimestriel. Pour 2022, les perspectives sont moins optimistes, du moins pour les minières étant donné la volatilité des prix des matières premières.