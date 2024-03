Dividendes records pour les actionnaires

Plus impressionnant encore, le géant pétrolier saoudien envisage de franchir le cap des 120 milliards de dollars en 2024, surpassant ainsi quasiment le double des dividendes distribués par l’ensemble des sociétés du CAC 40 l’année précédente. À l’échelle mondiale, la dynamique est similaire avec des dividendes atteignant un pic historique de 1.660 milliards de dollars en 2023, selon l’étude annuelle de Janus Henderson.



Cette somme devrait s’accroître à 1.720 milliards en 2024. Ce phénomène ne se limite pas aux grandes puissances économiques ; plus de vingt pays ont enregistré des records de distribution de dividendes l’année dernière, incluant la France, l’Allemagne, les États-Unis, mais aussi des pays émergents tels que le Mexique et l’Indonésie. « Les entreprises françaises se sont distinguées par un versement record de 63,2 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2023, se positionnant ainsi en tête des contributeurs européens », relève Charles-Henri Herrmann de Janus Henderson.