Doctolib réalise une levée de fonds de 500 millions d'euros

L'entreprise est en effet déjà présente en Allemagne, où elle compte 10 millions d'utilisateurs, et en Italie où elle vient de se lancer. L'argent frais levé va servir principalement pour financer les opérations de recrutement : les effectifs de la start-up comptent 2.500 collaborateurs, l'ambition est de recruter 3.500 personnes supplémentaires sur les cinq prochaines années, dont 700 pour 2022. Il s'agit aussi d'améliorer sa présence dans les régions, ainsi que l'infrastructure : un quart des postes concernent des profils d'ingénieurs.



Doctolib a connu un coup d'accélérateur depuis le début de la crise sanitaire. L'entreprise s'est en effet mise au diapason des besoins des Français en accompagnant l'essor de la téléconsultation et en prenant une part active dans les campagnes de tests et de vaccination. 150.000 professionnels utilisent les services de l'entreprise, ce qui représente des revenus compris entre 180 et 360 millions d'euros.