Donald Trump relève les taxes douanières d’Airbus

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé les États-Unis à imposer 7,5 milliards de dollars de produits importés d’Europe. Il s’agit de l’épilogue d’un conflit commercial vieux de quinze ans opposant les États-Unis et l’Europe, les premiers reprochant à la seconde d’aider indument Airbus. Donald Trump ne s’est pas fait prier pour imposer les importations de produits européens parmi les plus emblématiques : vin, fromage, café, produits agricoles, et... les avions d’Airbus. Ces derniers étaient taxés à hauteur de 10%, des tarifs douaniers qui passeront à 15% à compter du 18 mars.



Airbus regrette « profondément » la décision de l’administration Trump, qui ne fait « qu’accroître les tensions commerciales entre l’Europe et les États-Unis ». Dans son communiqué, le constructeur explique que cette décision « crée plus d'instabilité pour les compagnies aériennes américaines qui souffrent déjà d'une pénurie d'appareils ». Ce sont en effet les compagnies qui achètent les avions qui doivent payer les taxes douanières, ce qu’Airbus ne manque pas de souligner.