Donald Trump sème la panique sur les cours du pétrole

Avec un baril qui tourne autour de 20 $ — son plus bas niveau depuis 2002 —, les pays exportateurs de l'or noir subissent un nouveau choc pétrolier, qui a aussi des conséquences sur l'industrie du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis. Les coûts de production sont plus élevés que le pétrole « traditionnel », qui est actuellement disponible en quantité à des prix très bas. C'est pourquoi Donald Trump s'est jeté dans la bataille en tentant de rapprocher l'Arabie saoudite et la Russie. Les deux pays ont fait exploser le consensus au sein de l'Opep+, qui regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés.



Au début du mois de mars, l'Opep+ avait tenté de réduire sa production afin de soutenir les cours qui avaient déjà fortement baissé suite au ralentissement généralisé de l'économie mondiale. Moscou n'a pas voulu se mettre au diapason de l'organisation, le pays étant dans une logique de gain de parts de marché, quitte à laisser filer les prix du baril. Ryad a vivement réagi en ouvrant les vannes de son pétrole, ce qui a provoqué une nouvelle chute des cours.