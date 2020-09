Du mieux pour le climat des affaires et de l'emploi

Entre crise sanitaire et crise économique, les chefs d'entreprise doivent composer et ce n'est pas facile. Malgré tout, l'Insee signale une nouvelle hausse du climat des affaires au mois de septembre, qui gagne 2 points. Le niveau s'établit désormais à 92, loin de la moyenne de long terme qui est de 100, et encore plus loin du niveau d'avant la crise qui était de 105. Le redressement est visible depuis le mois de mai et le déconfinement, même s'il existe des aléas : l'institut a ainsi revu à la baisse l'indice pour le mois d'août, désormais fixé à 91 (-1 point).



Cet indicateur synthétique est calculé en fonction des réponses envoyées par les chefs d'entreprise dans les principaux secteurs d'activité marchande. L'amélioration s'explique entre autres par la hausse des soldes d’opinion sur l’évolution de l’activité au cours des trois derniers mois, dans les services, l’industrie manufacturière et le bâtiment, explique l'institut. En revanche, dans d'autres secteurs d'activité, le moral est toujours au plus bas. C'est le cas pour les perspectives d'activité dans les services et sur les perspectives personnelles d’activité dans les services et l’industrie manufacturière, dans lesquelles l'Insee a enregistré une baisse des soldes.