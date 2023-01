Du retard pour les énergies renouvelables en France

L'an dernier, le parc français des énergies renouvelables a produit plus de 4 gigawatts. Malgré tout, les objectifs pour 2023 sont très loin d'être à l'horizon pour 2023, déplore le baromètre Observ'ER qui compile les chiffres des différents fournisseurs (EDF, Enedis, etc.). L'étude, réalisée par l'Ademe, l'agence de la transition écologique, et la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies), explique que « la France n'est pas parvenue à respecter les feuilles de route des deux principales filières que sont l'éolien et le photovoltaïque ».



Ce retard a d'ailleurs motivé une amende de 500 millions d'euros contre la France « pour ne pas avoir rempli ses objectifs européens en matière d'énergies renouvelables », a rappelé Vincent Jacques Le Seigneur, président d'Observ'ER. C'est le seul pays européen qui a subi cette humiliation…