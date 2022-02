EDF : 300 millions d'euros pour abus de position dominante

EDF a été mis à l'amende par l'Autorité de la concurrence, à hauteur de 300 millions d'euros. Entre 2004 et 2021, l'entreprise a exploité de manière abusive des fichiers de clients pour leur proposer des contrats de services énergétiques. En tant que service public de l'électricité, EDF gère le tarif réglementé de vente (TRV) et depuis 2007, les clients particuliers ont la possibilité de se fournir auprès des offres de marché. EDF peut leur proposer des prestations de ce type, mais aussi plusieurs concurrents (Total, ENI, Engie, etc.).



L'Autorité de la concurrence a établi qu'EDF avait utilisé les fichiers de clients TRV pour leur vendre des offres de marché, court-circuitant ainsi la concurrence qui n'a pas accès à ces précieux fichiers. De plus, le régulateur reproche à l'entreprise d'avoir utilisé les infrastructures commerciales liées aux offres TRV pour le développement de ses propres offres de marché.