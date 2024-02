EDF affiche une reprise solide en 2023 après une année difficile

En 2023, EDF a clairement inversé la tendance de l'année précédente, terminant sur un bénéfice d'exploitation de 13,2 milliards d'euros, contre une période difficile en 2022. Cette amélioration est principalement attribuée à la reprise de la production nucléaire, qui avait été gravement affectée par des problèmes industriels, notamment des arrêts de réacteurs en raison de la corrosion sous contrainte.



De plus, l'entreprise a bénéficié de prix de marché très élevés et de la fin progressive du bouclier tarifaire, une mesure mise en place par l'État pour protéger les consommateurs des fluctuations de prix.



EDF a enregistré un chiffre d'affaires de 139,2 milliards d'euros, avec un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) avoisinant les 40 milliards d'euros, marquant une nette amélioration par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net s'est également élevé à 10 milliards d'euros, permettant ainsi à l'entreprise de réduire significativement sa dette nette. Ces résultats sont d'autant plus remarquables qu'ils interviennent après une année marquée par une perte considérable.