EDF : la production d'électricité nucléaire en hausse

Les six premiers mois de l'année ont marqué un regain significatif de l'activité et donc, de la consommation d'électricité a relevé EDF. Il faut dire que celle-ci avait reculé de 20% au plus fort de la crise sanitaire : les mesures de confinement, les restrictions de déplacement, le télétravail, les fermetures des usines et des bureaux… Tout cela a un impact sur le niveau de consommation de l'électricité et sur l'activité d'EDF.



L'électricien a observé un premier semestre concluant, ce qui le pousse à revoir à la hausse sa fourchette d'estimation pour l'ensemble de l'année : « Compte tenu du bon déroulement du 1er semestre 2021, EDF rehausse son estimation de production nucléaire pour l’ensemble de l’année 2021 de 330 térawattheures (TWh) – 360 TWh à 345 TWh – 365 TWh », explique le groupe dans un communiqué.