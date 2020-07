EDF : le plan d'économies « Mimosa » est en préparation

Les branches et filiales seraient mises à contribution pour baisser leurs budgets ; des cessations d'actifs pourraient être envisagées ; les embauches et les investissements seraient gelés. Les dépenses d'exploitation pendant les deux prochaines années pourraient être stabilisées. Les détails ne sont pas encore connus, mais la direction du groupe devrait mettre cartes sur table fin juillet, à l'occasion du conseil d'administration. Ce qui est certain, c'est qu'un plan d'économies (baptisé « Mimosa » en interne) est en préparation, comme l'a confirmé un porte-parole d'EDF.Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, a expliqué dans le journal de l'entreprise que si les dépenses vont être réduites, les grands projets ne seront pas abandonnés sur l'autel des économies. « Nous ne renoncerons à rien d'essentiel, mais, dans quelques cas, nous retarderons certaines dépenses, nous étudierons certains actifs du groupe si c'est nécessaire, et nous serons très attentifs à ce qui n'est pas immédiatement indispensable », explique-t-il dans cette communication interne.