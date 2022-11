EDF réduit ses prévisions de production d'électricité nucléaire pour 2022

Sur l'ensemble du parc nucléaire français qui compte 56 réacteurs, 29 d'entre eux sont en fonctionnement. Une véritable hécatombe qui tombe au plus mauvais moment, alors que les approvisionnements en énergie sont en difficulté à cause de la guerre en Ukraine et des mesures de rétorsion prises par la Russie pour étrangler l'Europe.



Et pour EDF, les difficultés ne sont pas terminées. Franceinfo rapporte en effet que deux des réacteurs les plus puissants en France (Penly 2 en Seine-Maritime et Cattenom 3 en Moselle) vont rester inopérants pendant quelques mois supplémentaires, toujours en raison des problèmes de corrosion. Quand la malchance vient chambouler le planning…