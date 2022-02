EDF va créer 15.500 postes pour muscler la filière nucléaire

Pour faire face aux besoins grandissants du pays, Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière plusieurs mesures visant à relancer et renforcer le parc nucléaire du pays. Il souhaite tout d'abord prolonger la durée de vie des centrales existantes au-delà de 50 ans. Mais surtout, le chef de l'État a décidé la création de six réacteurs nucléaires supplémentaires de type EPR2, avec la possibilité d'en construire huit autres de plus.



Ces annonces permettent aussi à la France de respecter ses engagements climatiques. Charge désormais à EDF de mettre en œuvre ce programme ambitieux : Emmanuel Macron a d'ailleurs assuré qu'il comptait sécuriser la situation financière de l'entreprise. L'État va donc soutenir EDF, qui va donc pouvoir se lancer dans cette course. Et cela débute par une campagne de recrutement tous azimuts : l'entreprise a annoncé la création de 15.500 postes d'ici à 2024, dont 8.000 nouveaux salariés (7.000 seront en contrats à durée indéterminée), 4.000 alternants pour 2022-2023 ainsi que 3.500 stagiaires.