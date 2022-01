EDF voit sa notation dégradée par Fitch Ratings

Les velléités de l’État de faire supporter à EDF, et non aux consommateurs, la flambée des cours de l’électricité, ont fini par avoir un lourd impact sur le fournisseur historique. La pierre angulaire de cette descente aux enfers est l’annonce de Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, de la révision prochaine du volume de l’ARENH à 120 TWh/an, contre 100 TWh/an actuellement.



De quoi s’agit-il ? L’« ARENH » signifie « Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique ». Il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF à un tarif fixé unilatéralement par les pouvoirs publics. S’il ne s’agit pas de réviser le tarif (actuellement à 42 €/MWh), l’État augmentera en revanche prochainement le volume de l’ARENH pour 2022. En d’autres mots, EDF aura l’obligation de vendre davantage d’électricité à bas prix. Et cela, c’est bien entendu préjudiciable pour la santé financière du fournisseur historique. L’impact de cette mesure est jugé suffisamment important, au point que l’agence de notation Fitch Ratings a décidé d’abaisser la notation d’EDF, la faisant passer à « BBB+ » contre « A- » auparavant.