EPR de Flamanville : la Cour des comptes déplore les dépassements de coûts

Des milliards d'euros de dépassement, un chantier qui n'aboutit toujours pas : c'est le portrait peu flatteur de l'EPR de Flamanville dressé dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Pierre Moscovici, le nouveau président de l'institution, a présenté le rapport des Sages sur la filière EPR. Il a pointé du doigt les « importants retards » du chantier et les surcoûts « très significatifs » du projet. Le réacteur nucléaire numéro 3 de nouvelle génération, dont la construction a débuté en 2007, aurait dû être livré en 2012 : il faudra finalement attendre 2023 pour la mise en route ! Par ailleurs, le coût prévisionnel fixé à 3,8 milliards d'euros a démesurément enflé : l'EPR de Flamanville va finalement coûter 12,4 milliards d'euros.



La Cour des comptes relève plusieurs difficultés, à commencer par la création du projet d'EPR en 1989 par la France et l'Allemagne. Mais l'Allemagne s'en retire neuf ans plus tard lors de l'entrée des Verts au gouvernement. La double paternité finalement avortée constitue une « source importante de complexité », rappelle le rapport. Mais il y a plus grave : la rivalité entre EDF et Areva pour la construction du réacteur qui a précipité les deux chantiers de Flamanville et à Olkiluoto, en Finlande.