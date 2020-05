EasyJet supprime un tiers de ses effectifs

EasyJet va réduire près d'un tiers ses effectifs, soit 4.500 postes, a annoncé la direction de la compagnie aérienne. L'entreprise cherche à préserver ses finances et prévoit une reprise lente du trafic aérien dans les prochains mois. La période est « très difficile », a convenu le directeur général Johan Lundgren, « et nous devons prendre des décisions très difficiles qui affectent nos collaborateurs ». Le groupe indique vouloir « protéger autant d'emplois que possible sur le long terme ». Ces suppressions de postes ne dépasseront pas les 30% des effectifs (sur un total de 15.000 salariés). La direction va procéder à une consultation du personnel dans les prochains jours.



EasyJet, à l'image de toutes les compagnies aériennes au monde, a subi de plein fouet les mesures visant à réduire la propagation du coronavirus. La flotte est restée clouée au sol depuis mi-mars. La reprise du trafic aérien, notamment les vols intérieurs au Royaume-Uni et en France, est un soulagement mais ce niveau d'activité est loin d'atteindre celui qu'il était avant la crise sanitaire. L'entreprise doit donc optimiser ses bases et améliorer sa productivité. L'objectif, c'est de retrouver la rentabilité le plus rapidement possible dans une situation où l'activité est réduite.