EasyJet vent debout contre les aides publiques accordées à Air France-KLM

Si Air France-KLM a touché trop d'argent, le patron du transporteur à bas coût menace : « Nous allons regarder si les fonds accordés l’ont été pour vraiment assurer la survie de l’entreprise ou bien pour lui permettre de conserver des parts de marché. Dans le second cas, nous prendrons les mesures qui s’imposent ». Des actions en justice pourraient être lancées, des procédures longues qui sont susceptibles d'aboutir à une annulation des aides publiques accordées au groupe franco-néerlandais…



Par ailleurs, Johan Lundgren a fait le point sur l'activité d'Easyjet cet été : la compagnie assure 60% de ses vols par rapport à l'été 2019. « Mais surtout, c’est en Europe et non plus depuis le Royaume-Uni, que nous allons en opérer le plus. Deux tiers de nos passagers sont désormais en Europe », rapporte-t-il. Le retour au niveau d'avant la crise est prévu pour 2023.