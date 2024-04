Ecobalyse : un nouvel écoscore pour acheter des vêtements

Il est de notoriété publique que la production et la consommation de vêtements ont un coût pour l'environnement. Cependant, face à une industrie marquée par le greenwashing et des informations souvent opaques, il devient ardu pour les consommateurs désireux d'opter pour des choix plus éthiques de s'y retrouver. Dans ce contexte, l'initiative gouvernementale d'introduire Ecobalyse apparaît comme une réponse à la nécessité d'offrir une transparence accrue et de faciliter une consommation responsable.



Ecobalyse évalue l'impact environnemental des vêtements à travers une série de critères rigoureux, incluant la provenance, le processus de fabrication, le type de matière, le prix, ainsi que la traçabilité et la durabilité estimée du produit. La note résultante, pouvant théoriquement s'étendre de 0 à l'infini, reflète l'empreinte écologique du vêtement. Par exemple, un t-shirt en coton bio, produit localement mais ayant parcouru une longue distance, pourrait se voir attribuer une note significative, reflétant son impact en termes de consommation d'eau et d'émissions de CO2.