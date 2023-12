Économie française : vers une hausse des salaires et une baisse de l'inflation

François Villeroy de Galhau a partagé une vision optimiste pour l’économie française. Selon lui, l'inflation, qui a atteint des niveaux historiques préoccupants ces dernières années, devrait se stabiliser à 2% d'ici 2025. Cette annonce, faite au micro de France Inter, est non seulement une prévision mais aussi un engagement de la part de la Banque de France. Avec une diminution significative de l'inflation en 2023, la croissance économique est attendue à 0,9% en 2024, puis à 1,3% en 2025, pour finalement s'établir à 1,6% en 2026. Cette tendance à la baisse de l'inflation devrait se répercuter positivement sur le pouvoir d'achat des Français.



Le gouverneur a souligné l'importance de cette évolution pour le pouvoir d'achat des ménages français. Avec la baisse des prix, notamment sur les denrées alimentaires et l'énergie, les salaires devraient augmenter plus rapidement que les prix. Cette dynamique marque un retournement notable par rapport à la situation rencontrée en début d'année, où l'inflation avait atteint 7%. En fin d'année, ce taux a été réduit de moitié, s'établissant à 3,5%. Ce ralentissement de l'inflation est un signe encourageant pour l'économie française, indiquant un retour progressif à la normale.