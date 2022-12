Ecowatt : les Français se précipitent sur l'application mobile

Les Français téléchargent en masse l'application Ecowatt développé par RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. « Nous avions 300.000 téléchargements cette semaine. On était à 700.000 téléchargements dimanche soir, cela a doublé en quelques jours », a affirmé Xavier Piechaczyk sur France Inter. Le directeur de RTE se réjouit de l'accueil fait à l'application, bien que ce succès repose sur les craintes des utilisateurs concernant les coupures d'électricité.



L'application est la concrétisation du système d'alerte imaginé par les pouvoirs publics pour éviter les délestages tournants, qui pourraient intervenir en cas de pics de consommation. RTE a prévenu que des coupures d'électricité ciblées, et pas plus longues que deux heures, sont susceptibles d'arriver au mois de janvier. L'appli donne la « météo » du réseau électrique via une signalétique simple et compréhensible.