Ecowatt va faire son apparition sur les chaînes de France Télévisions

En cas d'Ecowatt « rouge », la consommation électrique devra être modérée de 8h à 12h, et de 18h à 20h. Pas la peine d'éteindre la télévision qui consomme peu, mais la machine à laver pourra attendre 22h plutôt que 19h. Idem pour la cuisson en cuisine, très énergivore : on passera à table un peu plus tard cet hiver. Pas question de mettre la France à l'arrêt pendant ces épisodes, mais de faire attention quand il le faut, souligne RTE.



La force de frappe de France Télévisions et de ses chaînes est telle que 4 Français sur 5 seront sensibilisés par ces indications d'Ecowatt chaque semaine. Pour le service de télévision publique, il s'agit de la continuation de sa mission de service public, souligne l'entreprise. RTE espère économiser au moins 5% d'électricité le soir à 19h.