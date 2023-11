Édition : Vivendi s'empare officiellement de Lagardère

Le groupe français Vivendi a finalisé son rapprochement avec Lagardère, acquérant environ 60 % de son capital et plus de 50 % des droits de vote. Ce mouvement stratégique, initié il y a plusieurs années, transforme Vivendi en un leader mondial de l'édition, notamment grâce à l'acquisition d'Hachette Livre et de la distribution dans les gares et aéroports. En plus de renforcer sa présence dans l'édition, Vivendi s'empare de médias nationaux influents tels que Le Journal du dimanche, Paris Match et Europe 1.



Cette opération a été conditionnée par la finalisation de deux cessions demandées par la Commission européenne. Vivendi a vendu le groupe d'édition Editis à International Media Invest, une filiale de Czech Media Invest appartenant au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et le magazine Gala au groupe Figaro. Ces cessions, essentielles pour le respect des règlementations européennes, illustrent les adaptations nécessaires pour réaliser une telle fusion.