Électricité : il n'y aura pas de hausse de la facture de 3,89% au mois d'août

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposé cette semaine une hausse des tarifs réglementés de l'électricité de 3,89% TTC pour le mois d'août. Une hausse qui reflète le rattrapage sur six mois des coûts non couverts depuis le début de l'année en raison du bouclier tarifaire, qui plafonne les prix. Cette recommandation ne sera pas suivie par le gouvernement, qui peut fixer de nouveaux tarifs à un niveau inférieur, ou même refuser l'évolution proposée par la CRE.



La Commission rappelle en effet dans son communiqué que les pouvoirs publics peuvent s'opposer aux propositions de la CRE si les tarifs réglementés dépassent une hausse de 4% par rapport aux tarifs applicables au 31 décembre 2021. C'est le cas ici, et le ministère de la Transition écologique a confirmé auprès de BFM qu'il n'y aura pas d'augmentation des factures en raison de son engagement à maintenir la hausse des prix à 4%.