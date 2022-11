Électricité : l'hiver 2023-2024 est d'ores et déjà à risque

RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité français, a annoncé il y a quelques jours qu'il existait un risque « élevé » de tensions au mois de janvier, qui pourrait déboucher sur des « délestages tournants ». En cause : près de la moitié du parc nucléaire d'EDF est toujours en maintenance, réduisant de facto la production d'électricité au moment où le pays en a le plus besoin, dans un contexte de pénurie globale d'énergie. Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'est toutefois voulue optimiste.



Certes, elle ne peut pas exclure qu'il y ait des coupures ciblées. Mais « ce n'est pas sûr à 100% », a-t-elle estimé au micro de BFM Business. « Cela dépendra de notre sobriété ou pas, de la météo, de notre capacité de réaction au moment où le gestionnaire de réseau RTE annonce que c'est très tendu ». Elle ajoute néanmoins que rien n'est écrit et que le risque de coupures d'électricité peut être évité.