Électricité : la facture va augmenter en 2024

Selon les annonces du ministre, la facture d’électricité devrait augmenter, pour les ménages de France, entre 8,6% et 9,8%, avec quelques centaines de milliers de foyers qui connaîtront une hausse de 10,1%, supérieure à la promesse du gouvernement de la maintenir en-dessous des 10%, du fait d’une tarification un peu particulière et ancienne. Bruno Le Maire estime qu'elle se traduira par une augmentation moyenne de 18 euros par mois pour un ménage type, soit plus de 120 euros par an.



Face à cette augmentation des taxes, Emmanuelle Wargon insiste sur l'importance de la gestion active de la consommation énergétique. Elle rappelle, sur BFMTV, que la consommation énergétique des Français a baissé de 10% environ en 2023, en particulier à cause des craintes de pénuries de l’hiver 2022-2023. Poursuivre ces efforts de sobriété est donc conseillé, autant pour la planète que pour les finances.