Électricité : pas de pénuries cet hiver 2023-2024

« Avant l'été, nous mesurons une baisse de la consommation de 9% en moyenne par rapport aux années précédentes. Ça continue dans tous les secteurs de l'économie, les entreprises comme les particuliers », a-t-elle précisé. Cette sobriété énergétique est le reflet d'un changement de comportement des Français, à la fois motivé par la lutte contre le changement climatique et par la hausse des prix de l'énergie.



La transition énergétique est en marche. De plus en plus de Français se tournent vers les énergies renouvelables, optant notamment pour l'autoconsommation d'électricité via l'installation de panneaux solaires. Enedis joue un rôle clé dans cette transition, avec d'importants investissements pour moderniser et entretenir son réseau.



Enedis a raccordé un nombre record d'installations d'énergies renouvelables ces dernières années. En 2022, 3,8 GW ont été connectés pour 100.000 installations, et ces chiffres devraient être dépassés en 2023.