Elisabeth Borne : bouclier tarifaire et transition écologique, un équilibre délicat à trouver

Durant une réunion publique pour les élections législatives dans le Calvados, Elisabeth Borne a annoncé les priorités de son gouvernement. La Première ministre entend ainsi protéger le pouvoir d’achat des Français, quitte à puiser dans les finances publiques pour financer le bouclier tarifaire jusqu’à la fin de l’année : « Il faut que chacun soit conscient que le bouclier tarifaire c'est 20 à 25 milliards de dépenses », a-t-elle rappelé.



Mais ce n’est pas le seul dossier sur lequel s’est engagé la locataire de Matignon. « On continuera sur ce bouclier tarifaire, et que dans le même temps il faut absolument qu'on arrive à faire ce virage [écologique] », et cela va passer par la réduction de la consommation des bâtiments, au changement des systèmes de chauffage, à la transition vers les voitures électriques.