Elisabeth Borne : une semaine d'accompagnement pour le port du masque obligatoire en entreprise

Et si une entreprise devait contrevenir aux règles sanitaires, elle serait alors en infraction. Problème : le protocole est complexe avec la prise en compte des niveaux de circulation au sein de l'entreprise qui créent des zones vertes, oranges et rouges. Un casse-tête pour les employeurs et les salariés ! « On aurait pu avoir une règle simple, avec le port du masque systématique, mais on a préféré des règles de bon sens », explique Elisabeth Borne qui rappelle l'existence de dérogations.



Dans un open-space (zone rouge), « je vous confirme qu'il n'y a pas de dérogation, c'est le port du masque obligatoire. Mais si il y a une bonne aération, des parois en plexi entre les bureaux, alors on a des souplesses, on peut retirer son masque à certains moments, par exemple en sortant des transports en commun pour souffler dix minutes », a-t-elle détaillé.