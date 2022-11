Elon Musk : plainte contre son plan de licenciement chez Twitter

Selon Bloomberg, jeudi 3 novembre 2022, une action de groupe a été déposée contre Elon Musk et Twitter concernant le plan de licenciement massif. Le milliardaire est accusé de ne pas respecter le WARN Act (Worker Adjustment and Retraining Notification Act). Cette loi fédérale fixe en effet des conditions pour ce type de plan de licenciement.



Les grandes entreprises, dont Twitter fait partie, doivent respecter un préavis de 60 jours minimum avant de mettre un terme au contrat des employés visés par les plans de licenciement. Or, Elon Musk ne peut pas respecter ces termes : les licenciements auront lieu vendredi 4 novembre 2022, moins de deux semaines après sa prise de contrôle.