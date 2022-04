Elon Musk acquiert le réseau social Twitter

Après être devenu l’actionnaire numéro 1 du réseau social en mars 2022 et avoir ensuite formalisé une proposition d’achat, Elon Musk aura réussi son pari : prendre le contrôle total de Twitter. Un réseau social qu’il affectionne et sur lequel il est particulièrement actif, mais qu’il a toujours estimé ne pas être utilisé à son plein potentiel. Le développer, c’est ce que se propose de faire le milliardaire.



Dès l’annonce du rachat, pour lequel a été sécurisé un montage pour 44 milliards d’euros, Elon Musk a promis des changements. Il veut rendre l’algorithme public, veut lutter contre les bots et les faux comptes, et surtout faire de Twitter une place publique sous le signe de la liberté d’expression, véritable obsession pour le fondateur de SpaceX.