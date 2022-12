Elon Musk cède pour quelques heures la place de première fortune mondiale à Bernard Arnault

Depuis son rachat de Twitter et le chaos qui s'est emparé du réseau social, Elon Musk a vu son patrimoine fondre. À tel point qu'il a du céder sa place de plus grande fortune mondiale à Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH. Un passage de relais éphémère, selon le classement de Forbes. En effet, la fortune estimée de Bernard Arnault a brièvement grimpé à 185 milliards de dollars, contre 184,7 milliards pour Elon Musk.



Ce changement a tenu environ deux heures, avant qu'Elon Musk ne reprenne sa position d'homme le plus riche du monde mais cela se joue à quelques centaines de millions de dollars près. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que l'un et l'autre poursuivre leur jeu du chat et de la souris à la tête du classement. Elon Musk est en effet dans une mauvaise passe (bien que tout soit relatif à ce niveau de fortune).