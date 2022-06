Elon Musk déteste le télétravail

Pour expliquer sa position très ferme contre le télétravail, Elon Musk estime que si Tesla crée et fabrique « les produits les plus excitants et les importants de toutes les entreprises sur Terre », ce n'est pas « en téléphonant ». Il admet qu'il existe des sociétés qui n'ont pas besoin de leurs employés au bureau. Mais « à quand remonte la dernière fois qu'elles ont expédié un nouveau produit génial ? Cela fait un moment », assène-t-il.



Tesla se positionne donc à l'inverse de plusieurs autres grandes entreprises du secteur des technologies, qui proposent des formules de travail hybrides à leurs employés suite à la crise sanitaire. Chez Twitter par exemple, chacun est libre de venir travailler au bureau ou pas. En revanche, chez Google ou Apple, il faut impérativement venir au bureau au moins quelques jours par semaine.