Elon Musk partira bien de Twitter… s'il trouve un remplaçant

La saga Elon Musk se poursuit, et on n'est pas près de le voir partir de son poste de CEO de Twitter. Le week-end dernier, il mettait en ligne un sondage demandant à ses abonnés s'il devait laisser le siège de directeur général à un autre. La réponse a été affirmative, et de beaucoup (57%). Peut-être trop aux yeux du milliardaire qui a donné l'impression de ne pas vouloir honorer ce résultat. Il a ainsi mis en doute la sincérité du vote qui compté 17 millions de participants.



Alors que les autres sondages postés par Elon Musk ont abouti à des décisions rapides de sa part (par exemple pour restaurer des comptes Twitter bannis, comme celui de Donald Trump), l'homme d'affaires a cette estimé que le vote a pu être faussé. Un sondage indépendant réalisé par HarrisX donnait un résultat de 61% en faveur du maintien d'Elon Musk au poste de CEO, soit tout l'inverse du sondage posté sur Twitter.