Elon Musk surpasse Jeff Bezos et devient l’homme le plus riche du monde

La tendance s’est poursuivie fin 2020 et début 2021, Tesla atteignant plus de 700 milliards de dollars de capitalisation boursière. De quoi, selon les calculs du magazine Bloomberg, permettre à Elon Musk de peser 195 milliards de dollars au 8 janvier 2021 (en hausse de 13,6 milliards en un jour et 25,1 milliards depuis le début de l’année). Jeff Bezos ayant, de son côté, vu sa fortune chuter de 5 milliards de dollars depuis début 2021 et retomber à 185 milliards de dollars, Elon Musk devient, de fait, l’homme le plus riche du monde.



Jeff Bezos, de son côté, pourra malgré tout se consoler avec un primat que personne ne sera plus jamais en mesure de lui enlever : en août 2020, grâce à la hausse boursière d’Amazon, il aura été le premier homme à dépasser les 200 milliards de dollars de fortune personnelle.