Elon Musk « suspend » l'acquisition de Twitter

Twitter compte 229 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Mais un certain nombre d'entre eux sont des robots, des faux comptes en somme, qui amplifient certains messages provenant par exemple de partis politiques ou d'escrocs (qui sévissent dans le secteur des cryptomonnaies, par exemple). Le réseau social estime qu'il existe 5% de faux comptes, un chiffre dont Elon Musk veut avoir le cœur net.



Le patron de Tesla et de SpaceX s'est piqué d'acheter Twitter pour la somme de 43 milliards de dollars. Le 25 avril, les deux parties tombaient d'accord sur l'opération d'acquisition. Mais depuis, les choses semblent mal engagées : le cours de Bourse de l'entreprise n'a cessé de reculer, transformant l'opération en mauvaise affaire financière pour l'homme le plus riche du monde. Et puis, il y a ces faux comptes qui ont provoqué cette suspension surprise de la transaction.