Émergence d'un nouveau poids lourd du champagne

Depuis l'an dernier, les directions du Centre vinicole-Champagne Nicolas Feuillatte (CV-CNF) et de la Coopérative régionale des vins de Champagne (CRCV) travaillent sur un projet de fusion qui donnera naissance à un géant du champagne. L'objectif est de devenir un des trois plus importants opérateurs majeurs en chiffre d'affaires à l'échéance de cinq ans. C'est plutôt bien parti.



CV-CNF pesait en effet 212 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Le centre regroupe 5.000 vignerons et 72 coopératives. Quant à la CRCV, elle compte 723 vignerons et 23 coopératives, pour un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. La Coopérative régionale produit notamment le Champagne Castelnau. La nouvelle entité se positionnera derrière le champion du secteur, LVMH, qui possède des marques universellement reconnues comme Veuve Clicquot, Dom Perignon ou encore Moët & Chandon.